Кремль назвал краеугольный камень в переговорах по Украине

Песков назвал краеугольным камнем обязательства Украины по отказу от НАТО

Обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах по урегулированию конфликта. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о предпочтительном варианте юридически обязывающего документа об отказе Киева от вступления в альянс.

Песков также назвал этот вопрос требующим особого обсуждения на фоне других условий урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Кремль не намерен вести переговоры в «мегафонном формате».

Ранее власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. По данным Bild, президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд уступок в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.