13:28, 29 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле указали Украине на потерю земель

Песков: Украина теряла земли и будет терять их дальше
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украина теряла земли ранее и будет терять их дальше, вне зависимости от попыток Владимира Зеленского затянуть переговоры и предлагать некие планы «B». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обращаясь к украинским собеседникам, напомню, что Украина теряет земли, и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и "А", и "В", и "С"», — указал представитель Кремля.

Таким образом, Песков ответил на вопрос о словах Зеленского, согласно которым Россия якобы должна готовить план «B» на переговорах.

Ранее Песков заявил, что Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа в отношении прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он также согласился со словами американского лидера, что мир приблизился к урегулированию кризиса.

