Кремль одним словом ответил на заявление Трампа об Украине

Песков: Кремль согласен с оценкой Трампа в отношении прогресса по Украине

Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа в отношении прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пескову задали вопрос, согласен ли Кремль со словами Трампа, заявившего, что завершение украинского конфликта стало значительно ближе.

«Конечно», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны украинского конфликта «как никогда близки» к достижению соглашения.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины за закрытыми дверями. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.