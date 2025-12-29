Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 29 декабря 2025Мир

Встреча Трампа и Зеленского завершилась

Corriere della Sera: Встреча Трампа и Зеленского завершена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского во Флориде завершена. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В настоящее время главы государства проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику Украину.

В Белом доме анонсировали заявление Трампа о прошедшей встрече. Подробности не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

    В США пригрозили Украине суровым наказанием

    Трамп рассказал о желании Путина «видеть Украину успешной»

    Сын российского политика избил женщину и устроил погром в магазине

    Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

    Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

    Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok