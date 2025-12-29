Встреча Трампа и Зеленского завершилась

Corriere della Sera: Встреча Трампа и Зеленского завершена

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского во Флориде завершена. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В настоящее время главы государства проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику Украину.

В Белом доме анонсировали заявление Трампа о прошедшей встрече. Подробности не раскрывались.