Зеленский раскрыл тему встречи с Трампом

Зеленский назвал темой встречи с Трампом вопрос территориальных уступок

Одну из тем встречи с президентом США Дональдом Трампом раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский. Он анонсировал, что, среди прочего, в рамках сегодняшних переговоров во Флориде будет обсуждаться вопрос территориальных уступок, трансляция ведется на YouTube.

Глава Белого дома уточнил, что Киев будет иметь крупные экономические выгоды от соглашения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным, он продлился один час и 15 минут. Кроме того, главы РФ и США планируют вновь созвониться сразу по окончании переговоров с украинской стороной.

