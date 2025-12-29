Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

Трамп: Мы стали ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде

Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Главный итог встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подвел американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения с обеими сторонами», — сказал он.

Трамп также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По его словам, встреча может состояться в «подходящее время».

Ранее президент США сообщил, что обсуждал с российским коллегой возможные время и место новой встречи. Он добавил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.