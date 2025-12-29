Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 29 декабря 2025Мир

Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

Трамп: Мы стали ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Главный итог встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подвел американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения с обеими сторонами», — сказал он.

Трамп также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По его словам, встреча может состояться в «подходящее время».

Ранее президент США сообщил, что обсуждал с российским коллегой возможные время и место новой встречи. Он добавил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

    Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

    Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

    На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

    Зеленский оговорился во время пресс-конференции с Трампом

    Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok