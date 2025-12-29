Реклама

01:25, 29 декабря 2025Мир

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным возможные время и место новой встречи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским лидером Владимиром Путиным возможные время и место новой встречи. Трансляцию пресс-конференции ведет Белый дом.

Ранее глава Белого дома заявил, что мирные переговоры находятся на финишной прямой, и конфликт «или остановится, или будет очень долго длиться». По его словам, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят окончания украинского конфликта.

В воскресенье, 28 декабря, Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, разговор вышел хорошим и очень продуктивным. Разговор продлился один час и 15 минут. Трамп также анонсировал звонок Путину после переговоров с Зеленским.

