Трамп ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, встреча может состояться в «подходящее время».

Президент также сообщил, что обсуждал с российским коллегой возможные время и место новой встречи. Он добавил, что верит в желание Путина закончить конфликт на Украине.

До этого Трамп заявил о напряжении в отношениях между Путиным и Зеленским. По его словам, они испытывают неприязнь друг к другу, что усложняет мирный процесс.