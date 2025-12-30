Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 30 декабря 2025Россия

«Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

Медведев назвал Зеленского вонючим киевским ублюдком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. Политик обвинил украинского лидера в попытке сорвать мирное урегулирование конфликта.

Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совбеза России

Медведев выступил с критикой Зеленского после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 91 дрон. Атака произошла практически сразу же после того, как США сообщили об успешном раунде мирных переговоров с украинской делегацией в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Зеленского уличили во лжи

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что все слова Зеленского являются ложью. Так она прокомментировала слова украинского лидера, который опроверг обвинения в атаке на резиденцию Путина.

Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Захарова также отметила, что ответ на атаку Украины на резиденцию президента России будет не дипломатическим. «Пусть Киев не надеется», — сказала дипломат.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что Зеленский «превзошел себя» в попытках исподтишка сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Подход — террор ради отмены переговоров Зеленский практикует давно, просто так сильно его еще не зашкаливало

Родион МирошникПосол МИД России по особым поручениям

Трамп разозлился на Зеленского из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также отметил, что удар Вооруженных сил Украины по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий.

Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого

Дональд ТрампПрезидент США

Глава Белого дома также добавил, что его последний разговор с российским коллегой прошел крайне продуктивно. Трамп позвонил Путину перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер также сделал заявление о мире на Украине. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо решить еще несколько сложных вопросов. По его мнению, Киев и Москва сейчас ближе к завершению конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил трехстороннюю встречу с участием Зеленского и Путина, заявив, что она может состояться в «подходящее время».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Трамп рассказал о предложенной Ирану сделке

    Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

    Названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

    Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану

    В Раде жестко высмеяли Зеленского за «план процветания Украины»

    Раскрыты неочевидные причины нарушения сна

    60-летняя актриса взволновала фанатов фигурой в леопардовом бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok