Медведев назвал Зеленского вонючим киевским ублюдком

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. Политик обвинил украинского лидера в попытке сорвать мирное урегулирование конфликта.

Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Медведев выступил с критикой Зеленского после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 91 дрон. Атака произошла практически сразу же после того, как США сообщили об успешном раунде мирных переговоров с украинской делегацией в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Зеленского уличили во лжи

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что все слова Зеленского являются ложью. Так она прокомментировала слова украинского лидера, который опроверг обвинения в атаке на резиденцию Путина.

Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова также отметила, что ответ на атаку Украины на резиденцию президента России будет не дипломатическим. «Пусть Киев не надеется», — сказала дипломат.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что Зеленский «превзошел себя» в попытках исподтишка сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Подход — террор ради отмены переговоров Зеленский практикует давно, просто так сильно его еще не зашкаливало Родион Мирошник Посол МИД России по особым поручениям

Трамп разозлился на Зеленского из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также отметил, что удар Вооруженных сил Украины по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий.

Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также добавил, что его последний разговор с российским коллегой прошел крайне продуктивно. Трамп позвонил Путину перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер также сделал заявление о мире на Украине. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо решить еще несколько сложных вопросов. По его мнению, Киев и Москва сейчас ближе к завершению конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил трехстороннюю встречу с участием Зеленского и Путина, заявив, что она может состояться в «подходящее время».