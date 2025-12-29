Реклама

21:49, 29 декабря 2025Мир

Трамп высказался о разговоре с Путиным

Трамп заявил, что его последний разговор с Путиным прошел крайне продуктивно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно. Об этом пишет РИА Новости.

«Как вы понимаете, у нас есть несколько очень сложных вопросов. Он, наверное, лучше всех в мире разбирается в таких сложных вопросах. Все решается», — сказал он.

Ранее Трамп позвонил Путину перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, разговор вышел «хорошим и очень продуктивным».

Американский лидер также заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.

Дональд Трамп также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. По его словам, встреча может состояться в «подходящее время».

