Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 29 декабря 2025Мир

Трамп разозлился из-за атаки на резиденцию Путина

Трамп разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheriss May / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — отметил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok