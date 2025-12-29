Трамп разозлился из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я узнал об этом от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — отметил американский лидер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае Дональду Трампу.