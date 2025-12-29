Трамп изменит подход работы с Зеленским из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Ушаков: Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина повлияет на работу с Киевом

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина повлияет на американский подход в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Как было сказано [Трампом в разговоре с Путиным], это (атака ВСУ на резиденцию российского лидера в Новгородской области — прим. «Ленты.ру»), несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским», — подчеркнул помощник президента России по международным делам.