19:52, 29 декабря 2025Мир

Путин рассказал Трампу о последствиях атаки ВСУ на свою резиденцию

Ушаков: Путин заявил Трампу, что позиция России по Украине будет пересмотрена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool/ Reuters

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что позиция Москвы по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира [на Украине]. Но, несомненно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок российская позиция будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», — отметил помощник президента России по международным делам.

Ушаков добавил, что Вашингтон должен отнестись к этому с пониманием, поскольку Москва в данном случае «не может поступить иначе».

Ранее Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что атака ВСУ на резиденцию российского лидера повлияет на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что был «шокирован и возмущен» действиями Киева.

