Путин рассказал Трампу о последствиях атаки ВСУ на свою резиденцию

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что позиция Москвы по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира [на Украине]. Но, несомненно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок российская позиция будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», — отметил помощник президента России по международным делам.
Ушаков добавил, что Вашингтон должен отнестись к этому с пониманием, поскольку Москва в данном случае «не может поступить иначе».
Ранее Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что атака ВСУ на резиденцию российского лидера повлияет на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что был «шокирован и возмущен» действиями Киева.