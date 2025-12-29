Трамп сделал заявление о мире на Украине

Трамп: Для мира на Украине нужно урегулировать еще пару сложных вопросов

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

О каких именно вопросах идет речь, глава государства не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. О прогрессе в мирном процессе он высказался после переговоров с Владимиром Зеленским, прошедших во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

Американский лидер также допустил трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, заявив, что она может состояться в «подходящее время».