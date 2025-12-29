Реклама

21:45, 29 декабря 2025

Трамп сделал заявление о мире на Украине

Трамп: Для мира на Украине нужно урегулировать еще пару сложных вопросов
Марина Совина
Фото: Shawn Thew / Pool via CNP / Globallookpress.com

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

О каких именно вопросах идет речь, глава государства не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. О прогрессе в мирном процессе он высказался после переговоров с Владимиром Зеленским, прошедших во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

Американский лидер также допустил трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, заявив, что она может состояться в «подходящее время».

