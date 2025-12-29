Реклама

21:39, 29 декабря 2025

Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

Трамп: Удар ВСУ по резиденции Путина был бы плохим развитием событий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по госрезиденции президента России был бы плохим развитием событий, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я только что услышал об этом, на самом деле, но я пока ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо», — сказал глава Белого дома.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.

