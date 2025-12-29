Реклама

Бывший СССР
20:03, 29 декабря 2025Бывший СССР

Захарова указала Зеленскому на его ложь

Захарова указала Зеленскому на ложь во всех его заявлениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Все заявления Владимира Зеленского являются ложью, в то время как слова главы российского МИД Сергея Лаврова об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента России Владимира Путина являются правдой. Об этом написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы "украденных Россией" детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры», — написала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Киев ответит за попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами по резиденции российского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что заявление об атаке ВСУ на резиденцию Путина якобы «является ложью». При этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах президента США Дональда Трампа пересмотреть свой подход к Киеву после этого инцидента.

