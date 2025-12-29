Реклама

Мир
22:47, 29 декабря 2025

Мирошник заявил о «превзошедшем себя» Зеленском

Мирошник: Зеленский «превзошел себя» в попытках сорвать переговоры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «превзошел себя» в попытках исподтишка сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Теперь и американской стороне ясно, кто именно готов на все, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта (...) Подход — террор ради отмены переговоров Зеленский практикует давно, просто так сильно его еще не зашкаливало», — написал Мирошник.

Ранее Министерство обороны России рассказало об отражении террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина и перечислило регионы, над которыми были сбиты вражеские беспилотники.

