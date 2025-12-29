Реклама

21:49, 29 декабря 2025Россия

В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Минобороны: С 28 на 29 декабря уничтожен 91 БПЛА, летевший на резиденцию Путина
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В период с 28 на 29 декабря средствами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

В ходе отражения атаки на территории Брянской области средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотников, летевших на Новгородскую область.

Еще один вражеский БПЛА, направленный на резиденцию, российские военные сбили над Смоленской областью.

Над Новгородской областью средствами ПВО до 07:00 по московскому времени 29 декабря были перехвачены 18 украинских беспилотников, летевших в направлении резиденции, еще 23 БПЛА сбили с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался об атаке ВСУ на резиденцию Владимира Путина.

