Россия
22:48, 29 декабря 2025Россия

Медведев резко отозвался о Зеленском

Медведев назвал Зеленского вонючим ублюдком, который хочет войны
Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «вонючим ублюдком». Его пост опубликован в соцсети X.

Медведев выступил с резкой критикой в адрес украинского лидера, обвинив его в попытке сорвать мирное урегулирование конфликта. «Он [Зеленский] хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского во лжи. По ее словам, заявления политика о нежелании российской стороны вести переговоры, а также о якобы "украденных Россией" детях и Буче не соответствуют действительности.

Таким образом дипломат прокомментировала утверждение Зеленского о том, что информация об атаке украинских войск на резиденцию главы России Владимира Путина якобы «является ложью».

