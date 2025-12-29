Захарова пообещала недипломатический ответ на удар Киева по резиденции Путина

Захарова: Ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина будет не дипломатическим

Ответ на атаку Украины на резиденцию президента России Владимира Путина будет не дипломатическим. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

«Пусть Киев не надеется», — отметила дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию Путина в Новгородской области.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать госрезиденцию Путина на Валдае. По словам политика, массированная атака произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Информации о пострадавших не поступало.