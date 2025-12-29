Реклама

Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Свое мнение политик выразил в соцсети X.

«Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать госрезиденцию Путина на Валдае. По словам политика, массированная атака произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Информации о пострадавших не поступало.

Лавров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже готовят ответ Украине.

