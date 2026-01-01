Спецслужбы извлекли важные данные из атаковавшего резиденцию Путина дрона

МО РФ: Конечной целью атаки БПЛА ВСУ был один из объектов резиденции Путина

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов, атаковавших резиденцию президента России Владимира Путина. Такие данные привели в Минобороны РФ.

В ходе проведения экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, пораженных ночью 29 декабря, представителям российских спецслужб извлекли загруженный в него файл. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно объект резиденции главы государства в Новгородской области. Материалы экспертизы будут переданы американской стороне.

Ранее Министерство обороны раскрыло подробности попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Ведомство показало, откуда вылетали десятки дронов, а также опубликовало видео с уничтоженными БПЛА. Около 19:20 российская сторона узнала об атаке с применением БПЛА, дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Всего был запущен 91 дрон.

Газета The Financial Times писала, что после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением. Ряд стран присоединились к президенту США Дональду Трампу в осуждении атаки. Глава Украины Владимир Зеленский при этом отказался признать причастность ВСУ.