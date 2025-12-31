Стало известно о попытках Украины сгладить последствия после атаки на резиденцию Путина

FT: Киев хочет сгладить дипломатические последствия атаки на резиденцию Путина

После попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением. Об этом написала газета The Financial Times.

Известно, что Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к президенту США Дональду Трампу в осуждении атаки на резиденцию Путина. «Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России», — заявили журналисты.

В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции трех стран, однако не стал оценивать слова Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина в Новгородской области. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — сказал он.