Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина. Удар пытались нанести с нескольких сторон

Минобороны опубликовало видео с дроном, пытавшимся атаковать резиденцию Путина

Министерство обороны России раскрыло подробности попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Ведомство показало, откуда вылетали десятки дронов, а также опубликовало видео с уничтоженными БПЛА.

Об атаке стало известно вечером 28 декабря

Как рассказал начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков, около 19:20 по московскому времени российская сторона узнала об атаке с применением БПЛА, дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины.

Минобороны продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны, резиденция президента не получила повреждений.

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — сказал Романенков.

Один из уничтоженных беспилотников ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало видео, на котором заметно уничтоженный беспилотник, участвовавший в атаке на резиденцию Путина. Начальник расчета с позывным Гром показал дрон «Чаклун-В» и рассказал, что его боевая часть представляла собой фугасный заряд весом шесть килограммов.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военкор Александр Коц в Telegram-канале рассказал, что максимальная скорость дрона составляет 155 километров в час, крейсерская — 130 километров в час. Дальность полета оценивается в 900 километров, БПЛА может находиться в воздухе до 8 часов.

В июне сообщалось, что Украина начала чаще применять дроны «Чаклун-В» для ударов по территории России, так как испытывает нехватку БПЛА типа «Лютый» после организации масштабных налетов. «Чаклун-В» способны нести на себе до 20 килограммов боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».