Пытавшийся атаковать резиденцию Путина дрон показали на видео

Минобороны РФ показало на видео БПЛА, пытавшийся атаковать резиденцию Путина

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показало беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На обнародованной Минобороны записи начальник расчета с позывным Гром продемонстрировал украинский дрон «Чаклун-В», который был сбит в ходе отражения удара на резиденцию. Военнослужащий уточнил, что в результате анализа обломков беспилотника было установлено, что его боевая часть представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов.

По словам военкора Александра Коца, дальность полета аппарата «Чаклун-В» в этой модификации составляет более 900 километров с временем нахождения в воздухе до восьми часов.

Ранее начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, удар Вооруженных сил Украины был целенаправленным и тщательно спланированным.