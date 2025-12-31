Реклама

13:30, 31 декабря 2025

Пытавшийся атаковать резиденцию Путина дрон показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показало беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На обнародованной Минобороны записи начальник расчета с позывным Гром продемонстрировал украинский дрон «Чаклун-В», который был сбит в ходе отражения удара на резиденцию. Военнослужащий уточнил, что в результате анализа обломков беспилотника было установлено, что его боевая часть представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов.

По словам военкора Александра Коца, дальность полета аппарата «Чаклун-В» в этой модификации составляет более 900 километров с временем нахождения в воздухе до восьми часов.

Ранее начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, удар Вооруженных сил Украины был целенаправленным и тщательно спланированным.

