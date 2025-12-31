Раскрыты подробности об атаке на резиденцию Путина

Генерал Романенков: Атака ВСУ на резиденцию Путина была спланированной

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области была целенаправленной и тщательной спланированной. Подробности раскрыл начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил генерал-майор Александр Романенков, его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, это подтверждают построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения, а также их действия с южного, юго-западного и западного направлений прямо в район резиденции главы государства. Романенков подчеркнул, что атака носила эшелонированный характер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал попытку удара по резиденции Путина дичайшим терроризмом на государственном уровне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое нельзя прощать Украине и ответ должен быть жестким.