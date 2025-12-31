Лукашенко считает атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом на госуровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина дичайшим терроризмом на государственном уровне. Об этом глава республики рассказал журналистам «Пула первого».

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. И я думаю о том, кому это надо», — прокомментировал Лукашенко ситуацию с атакой беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.

Ранее исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию Путина негативно повлияет на переговорный процесс.

По словам эксперта, Киев продолжит атаки дронами вглубь территории России. Лю Цзюнь отметил, что символическое воздействие атаки оказалось более значимым, чем тактические последствия.