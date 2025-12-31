В Китае высказались о последствиях атаки на резиденцию Путина

Лю Цзюнь: Атака на резиденцию Путина негативно повлияет на переговорный процесс

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина позволяет РФ занять жесткую позицию в вопросе установления линии прекращения огня. Об этом заявил исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь, передает РИА Новости.

«Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры (…). Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности», – прокомментировал он.

По словам эксперта, Киев продолжит атаки дронами вглубь территории России. Лю Цзюнь отметил, что символическое воздействие атаки оказалось более значимым, чем тактические последствия.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решения президента Украины Владимира Зеленского атаковать беспилотниками Москву. По словам политика, с помощью новой попытки атаковать город дронами Киев планирует сорвать переговоры по урегулированию украинского кризиса.