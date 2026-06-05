Бывший премьер Украины оценил письмо Зеленского Путину

Азаров: Письмо Зеленского Путину было пропагандистским ходом

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было пропагандистским ходом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«Это пиаровский, пропагандистский ход. На что он рассчитывает, приводя эти все слова, выражения, допуская то, что недопустимо в дипломатических переговорах. Начинать переговоры с таких оскорбительных выпадов — какие могут быть переговоры?», — отметил Азаров.

По его словам, представитель Киева не сделал ни одного конкретного предложения, но написал массу обвинений. Бывший премьер Украины призвал подождать реакции Путина на это.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.