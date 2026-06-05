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14:02, 5 июня 2026Силовые структуры

Завершено расследование дела решившего подорвать бизнесмена российского пенсионера

СК завершил расследование дела пенсионера, решившего взорвать бизнесмена во Фрязине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, решившего подорвать машину с бизнесменом при помощи самодельной бомбы во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Пенсионер обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»), части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия). Он дал следователю признательные показания. Все материалы будут направлены в суд.

По данным следствия, фигурант имел затяжной конфликт с местным предпринимателем. Он изготовил самодельное взрывное устройство и прикрепил его к нижней части автомобиля бизнесмена. В итоге, когда тот, будучи за рулем машины, переезжал железнодорожный переезд во Фрязино, устройство сдетонировало. Пострадавший получил осколочное ранение ноги.

Ранее сообщалось, что Семилукский районный суд Воронежской области приговорил к 6,5 года лишения свободы настоятеля храма села Медвежье 49-летнего Владимира Ковальчука за покушение на убийство жены.

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