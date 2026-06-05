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14:05, 5 июня 2026Авто

Российскому автопрому предложили развиваться «в растяжечку»

В СИБУРе призвали отказаться от «рывков» и перейти к поступательной локализации деталей
Марина Аверкина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В развитии автомобильной отрасли стоит отказаться от резких рывков и сосредоточиться на поступательном движении, заявил член правления, исполнительный директор ПАО «СИБУР Холдинг» Павел Ляхович. Своим мнением он поделился на профильной сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я бы хотел вообще предложить без рывков, и не только в названии сессии. Лучше двигаться поступательно. Мы, как показывает практика, прыгать не очень умеем. Рвемся постоянно. Может быть лучше в растяжечку, но поступательно вперед», — сказал эксперт.

По словам топ-менеджера, компания уже ведет совместную работу с «АвтоВАЗом» и «Москвичом». Стороны выстроили системное взаимодействие: автопроизводители формулируют запрос на конкретные свойства материалов, а специалисты СИБУРа создают решения, позволяющие выпускать компоненты непосредственно в России. Эти детали уже применяются в современных отечественных машинах, постепенно замещая зарубежные аналоги.

Ляхович подчеркнул, что в сотрудничестве производителей автомобилей, компонентов и нефтехимического сырья резких рывков ждать не стоит, но совместные проекты в этом направлении обеспечивают «уверенное поступательное развитие».

Ранее генеральный директор АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» Елена Фролова заявила, что присутствие на российском рынке большого количества китайских автомобильных брендов — скорее позитивный фактор для отечественной автопромышленности.

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