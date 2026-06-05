В России заявили о последствиях гибели пяти граждан Азербайджана из-за украинской атаки

Сенатор Джабаров: Атака ВСУ на суда в Азовском море — акт международного терроризма

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер и сухогрузы в Азовском море — акт международного терроризма, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О последствиях удара и гибели пяти граждан Азербайджана сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

Это акт международного терроризма. Как по-другому это назвать. Здесь все однозначно. Азовское море — это внутренний море Российской Федерации. Прекрасно они это знают. Они направляют [морские дроны] без разбора Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

«С каждым днем мы убеждаемся, что этому режиму все равно, на кого нападать. Это говорит о том, что этот режим — типичное террористическое государство. Чем быстрее оно будет таким признано, тем скорее будет исход ситуации. Рано или поздно все поймут, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского должен быть предан международному суду и трибуналу», — заявил Джабаров.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту судна, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Азовском море. По данным дипломатов, всего на судне, атакованном морскими дронами, находились 25 человек. Помимо пятерых погибших, еще трое получили ранения и были доставлены в городскую больницу Ейска.

Под удар морских дронов ВСУ, помимо танкера, попали еще несколько сухогрузов. Атака произошла ранним утром в пятницу, 5 июня.

