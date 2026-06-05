Возможность ИИ оставить россиян без работы оценили

Репик: Искусственный интеллект не оставит россиян без работы

В результате внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России исчезнут не профессии, а функции. Так возможность россиян остаться без работы оценил председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» на ПМЭФ.

По мнению эксперта, ИИ не заменит человека, но возьмет на себя рутинные обязанности.

«Если какие-то задачи уйдут в алгоритмы, это не значит, что резко высвободятся рабочие силы и труд. Ответственность за конечный результат растет многократно. Нестандартных решений потребуется больше, и поэтому потребность в аналитике растет. Вроде кажется, что ИИ делает много работы, но и задач генерирует больше», — пояснил он.

Россию ждет бум спроса на гибридные компетенции — стране понадобятся люди, которые умеют ставить задачи для ИИ, но также и специалисты по оценке этических и юридических рисков решений, которые будут приняты. Спрос сместится с исполнителей не контролеров, структура занятости изменится, и функцию целого отдела сможет выполнять всего один человек, добавил Репик.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что в результате перестройки рынка труда на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) миллионы людей могут лишиться работы или прийти к смене рода деятельности. «Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — заявил он в рамках Евразийского экономического форума.