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14:08, 5 июня 2026Экономика

На Землю обрушилась магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле ожидается магнитная буря уровня G1-G2
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

На Землю обрушилась магнитная буря, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

После полуночи пятницы, 5 июня, буря держалась на уровне G1 (слабый), достигнув и превысив уровень G2 (средний) после 6 часов утра, но так и не добравшись до отметки G3 (сильная буря). В настоящее время магнитная буря утихла, однако магнитосфера остается возбужденной. До полуночи ожидается возвращение магнитной бури уровня G1.

В настоящее время вероятность магнитной бури в субботу, 6 июня, составляет 35 процентов, в воскресенье, 7 июня — 7 процентов.

Ранее специалисты ожидали интенсивной магнитной бури из-за нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек. Однако экстремальные прогнозы не сбылись.

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