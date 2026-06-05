Родригес дос Сантос: Бразилия будет дружественна России вне зависимости от итогов выборов

Бразилия будет оставаться дружественной России страной вне зависимости от итогов президентских выборов и личности главы государства. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

Отношения между Бразилией и Россией основаны на прочном экономическом и политическом фундаменте. Поэтому независимо от того, какая партия или политическое течение находится у власти в Бразилии, двусторонние отношения сохранят свою первостепенную важность Сержио Родригес дос Сантос посол Бразилии в России

При этом Родригес дос Сантос добавил, что отношения России и Бразилии отвечают интересам народов обеих стран.

Президентские выборы в Бразилии состоятся 4 октября этого года. Двумя главными претендентами на пост главы государства являются действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва и Флавио Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару. Последний известен своими симпатиями к президенту США Дональду Трампу.

При этом во время начала конфликта на Украине Жаир Болсонару занял нейтральную позицию и добился частичного вывода российских товаров из под санкций США. Лула да Силва также известен своими миротворческими инициативами и отказом странам Запада поставлять военную помощь Киеву.