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14:13, 3 апреля 2024Мир

Стало известно об отказе Бразилии от военной помощи Украине

Bloomberg: Бразилия отказалась поставлять по просьбе Запада боеприпасы Украине
СюжетСаммит G20

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бразилия отказалась оказывать военную помощь Украине, поставляя боеприпасы Киеву по просьбе Запада. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на бразильских и европейских чиновников.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Бразилию для встречи с лидером страны Луисом Инасиу Лула да Силва. Перед их встречей сообщалось, что Макрон планировал обсудить с южноамериканским коллегой изменение климата и борьбу с бедностью.

1 апреля бразильские власти и президент Лула да Силва заявили о желании организовать визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер Международного уголовного суда в Гааге на его «арест».

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      Лина Пивоварова
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