Макрон решил посетить Бразилию на фоне европейских протестов

La Nación: Макрон встретится с лидером Бразилии на фоне давления фермеров

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который решил посетить латиноамериканскую страну, пока в Европе продолжаются протесты фермеров. Об этом сообщает La Nación.

Сообщается, что французский лидер побеседует со своим бразильским коллегой об изменении климата и борьбе с бедностью. На фоне давления фермеров, которые выступают за отмену соглашения с МЕРКОСУР, Макрон пообещал, что этот вопрос обсуждаться не будет.

Глава бразильской дипломатии в Европе и Южной Америке Мария Луиза Эскорель рассказала, что французское правительство намерено финансировать устойчивое развитие и программы по прекращению вырубки лесов в Амазонии.

В январе 2023 года французский лидер Макрон поддержал президента Бразилии Лулу да Силву на фоне массовых беспорядков в столице страны.