Макрон поддержал президента Бразилии на фоне протестов в столице

Макрон поддержал президента Бразилии Лулу да Силву на фоне беспорядков в столице

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве на фоне массовых беспорядков в столице страны. Об этом он написал в своем Twitter.

Французский лидер призвал уважать волю бразильского народа и демократические институты.

«Президент Луис Инасиу Лула де Силва может рассчитывать на непоколебимую поддержку Франции», — подчеркнул политик.

Министерство иностранных дел Франции также выступило с осуждением «насилия, касающееся бразильских демократических институтов». Дипломаты также поддержали Лулу да Силву, отметив, что его избрали демократическим путем.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота. «Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся», — отметил он.

В Бразилии продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. 8 января протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии.