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00:21, 9 января 2023Мир

Президент Аргентины назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота

Президент Аргентины Фернандес назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота
Альберто Фернандес

Альберто Фернандес. Фото: Pool / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал беспорядки в Бразилии попыткой госпереворота. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся», — отметил он.

Политик призвал участников Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и МЕРКОСУР совместно противодействовать антидемократическим процессам в Бразилии.

В Бразилии продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Ранее протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.

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Марина Совина
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