Президент Бразилии перепутал Макрона с Саркози

Президент Бразилии Лула да Силва перепутал президента Франции Макрона с Саркози

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перепутал французского лидера Эммануэля Макрона с его предшественником Николя Саркози. Об этом сообщает Correio Braziliense.

Это произошло на церемонии награждения вождя амазонских индейцев Раони Метуктире Национальным орденом Почетного легиона — высшей наградой, присуждаемой французским правительством.

Лула объяснил, что ему необходимо завершить мероприятие, поскольку ему нужно отправляться с Саркози в Рио-де-Жанейро. «У нас здесь небольшая проблема. Пресса уйдет из-за проблем с логистикой, люди тоже должны уйти. Мы с Саркози собираемся поехать в Рио-де-Жанейро сегодня вечером», — отметил бразильский президент.

Его сразу же поправили, и он заявил, что поедет в Рио-де-Жанейро с Макроном.

Ранее сообщалось, что Макрон решил посетить Бразилию для встречи с президентом страны, пока в Европе продолжаются протесты фермеров. Европейский лидер планировал обсудить с южноамериканским коллегой изменение климата и борьбу с бедностью.