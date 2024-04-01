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17:28, 1 апреля 2024Мир

Бразилия захотела организовать визит Путина на саммит G20

Folha de S.Paulo: Бразилия хочет организовать визит Путина на саммит G20

Фото: Администрация Президента России

Бразильские власти и президент Луис Инасиу Лула да Силва хотят организовать визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер Международного уголовного суда в Гааге на его «арест». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Folha de S.Paulo.

«Правительство Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест», — пишет издание.

Отмечается, что документ с предложением о предоставлении иммунитета для глав государств был предоставлен Комиссии по международным правам ООН в ноябре 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии еще не рассматривался.

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      Виктория Кондратьева
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