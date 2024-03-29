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00:39, 29 марта 2024Россия

Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

Песков: вопрос о визите Путина на саммит G20 в Бразилии не рассматривался

Фото: Carla Carniel / Reuters

Вопрос о возможности визита президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии еще не рассматривался. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — ответил он.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что визит Путина на саммит G20 в ноябре следует обсудить с другими странами.

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      Марина Совина
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