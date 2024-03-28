МИД указал на признаки подготовки НАТО к войне с Россией

МИД: активность НАТО в Европе и Черном море говорит о подготовке к войне с РФ

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черном море говорит об активности членов альянса в подготовке к войне с Россией. Об этом со ссылкой на источники в МИД РФ сообщает РИА Новости.

«Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — указали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в Польше и Прибалтике также наблюдается «форсированное усиление коалиционных потенциалов».

«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — подчеркнули в МИД.

Ранее бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен заявил, что провоцировать Россию, учитывая ее ядерный арсенал, бесполезно и опасно.