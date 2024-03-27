Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 27 марта 2024Мир

Во Франции призвали не провоцировать Россию и напомнили о ее ядерном арсенале

Бывший глава Минобороны Франции: провоцировать РФ с ее ядерным арсеналом опасно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Провоцировать Россию, учитывая ее ядерный арсенал, бесполезно и опасно. С таким заявлением в интервью изданию Point выступил бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен.

«Напрасно провоцировать Россию бесполезно и опасно, поскольку это ядерная держава со стратегическим и тактическим оружием», — сказал он, добавив, что для сдерживания России достаточно «существующих границ» НАТО.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски обострить конфликт кратно возрастут, если НАТО решится ввести свои войска на территорию Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Мебели в России предрекли подорожание

      В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

      Украинский военный убил замполита батальона из-за нежелания идти в атаку

      Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

      После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

      Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

      Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

      Россиян призвали делать ремонт самостоятельно

      Джиган раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше