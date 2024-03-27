Во Франции призвали не провоцировать Россию и напомнили о ее ядерном арсенале

Бывший глава Минобороны Франции: провоцировать РФ с ее ядерным арсеналом опасно

Провоцировать Россию, учитывая ее ядерный арсенал, бесполезно и опасно. С таким заявлением в интервью изданию Point выступил бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен.

«Напрасно провоцировать Россию бесполезно и опасно, поскольку это ядерная держава со стратегическим и тактическим оружием», — сказал он, добавив, что для сдерживания России достаточно «существующих границ» НАТО.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски обострить конфликт кратно возрастут, если НАТО решится ввести свои войска на территорию Украины.