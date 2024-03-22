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00:37, 22 марта 2024Мир

В России предупредили о рисках от ввода войск НАТО на Украину

Грушко: открытый ввод войск НАТО на Украину приведет к обострению конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anders Wiklund/TT / Reuters

Риски обострить конфликт кратно возрастут, если НАТО решится ввести свои войска на территорию Украины. Об этом предупредил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в беседе с KP.RU.

Он уточнил, что речь идет о ситуациях, в которых «отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции», о чем недавно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Заместитель министра иностранных дел РФ подозревает, что военные из стран Североатлантического альянса в настоящий момент готовятся к возможному столкновению с Россией. «В этом заключается смысл многочисленных масштабных многонациональных перебросок сил и учений на "восточном фланге", сценарии которых предусматривают осуществление оборонительных и наступательных операций против "сопоставимого по силе противника"», — добавил он.

Грушко подчеркнул, что российская сторона учитывает происходящее при военном планировании, и готовится при любом раскладе обеспечить безопасность страны.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек ядерную войну в ближайшие дни, если президент Франции Эммануэль Макрон решит направить войска на Украину. Он удивился желанию французов однажды проснуться утром и увидеть уничтоженный Париж.

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      Александра Синицына
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