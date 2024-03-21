В США предрекли ядерную войну в ближайшие дни

Риттер: если Эммануэль Макрон направит войска на Украину, начнется ядерная война

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Эндрю Наполитано предрек ядерную войну в ближайшие дни, если президент Франции Эммануэль Макрон решит направить войска на Украину. Интервью опубликовано на YouTube.

Риттера удивили слова французского лидера о возможной отправке войск. По его словам, он не может представить, чтобы французы действительно хотели однажды проснуться утром и увидеть уничтоженный Париж. «Они не проснутся», — сказал Риттер.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал в ходе саммита ЕС в Брюсселе планы отправки европейских солдат на Украину. По его словам, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.

В феврале французский лидер, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Этим заявлением он вызвал бурную реакцию среди лидеров европейских стран, большинство из которых высказались против идеи Макрона.