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16:25, 21 марта 2024Мир

Боррель раскритиковал планы отправки европейских солдат на Украину

Боррель призвал не пугать людей отправкой войск стран ЕС на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейским политикам не стоит пугать людей заявлениями об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

В ходе саммита ЕС Боррель раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.

«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — заявил глава евродипломатии. Представитель ЕС добавил, что вместо заявлений об отправке войск необходимо сосредоточиться на неизбежности поддержки Украины.

Ранее Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США. Он добавил, что для выделения дополнительных средств Евросоюзу не хватает «политической воли».

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      Юрий Леонов
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