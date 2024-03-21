Боррель раскритиковал планы отправки европейских солдат на Украину
Европейским политикам не стоит пугать людей заявлениями об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
В ходе саммита ЕС Боррель раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.
«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — заявил глава евродипломатии. Представитель ЕС добавил, что вместо заявлений об отправке войск необходимо сосредоточиться на неизбежности поддержки Украины.
Ранее Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США. Он добавил, что для выделения дополнительных средств Евросоюзу не хватает «политической воли».