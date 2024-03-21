Боррель раскритиковал планы отправки европейских солдат на Украину

Боррель призвал не пугать людей отправкой войск стран ЕС на Украину

Европейским политикам не стоит пугать людей заявлениями об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

В ходе саммита ЕС Боррель раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.

«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — заявил глава евродипломатии. Представитель ЕС добавил, что вместо заявлений об отправке войск необходимо сосредоточиться на неизбежности поддержки Украины.

Ранее Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США. Он добавил, что для выделения дополнительных средств Евросоюзу не хватает «политической воли».