Во Франции раскритиковали новое решение Зеленского по России

Филиппо: Зеленский новой попыткой атаки БПЛА на Москву хочет сорвать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) хочет сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский и его европейские покровители продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс [президента США Дональда] Трампа!» — заявил французский политик.

Утром 31 декабря стало известно о попытках Киева сгладить последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции Индии, Пакистана, осудивших атаку на резиденцию российского лидера в Новгородской области.

До этого Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — сказал он.