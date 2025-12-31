Реклама

Во Франции раскритиковали новое решение Зеленского по России

Филиппо: Зеленский новой попыткой атаки БПЛА на Москву хочет сорвать переговоры

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) хочет сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский и его европейские покровители продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс [президента США Дональда] Трампа!» — заявил французский политик.

Утром 31 декабря стало известно о попытках Киева сгладить последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции Индии, Пакистана, осудивших атаку на резиденцию российского лидера в Новгородской области.

До этого Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — сказал он.

