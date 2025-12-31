Володин рассказал об ответе на атаку на резиденцию Путина

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина нельзя прощать, ответ на нее должен быть жестким. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», — заявил политик.
По словам Володина, чем сильнее российская армия будет продвигаться по линии фронта, тем больше будет сопротивление со стороны Киева — не исключены новые циничные и безрассудные действия Украины.
«Кровавый киевский режим, он действительно кровавый. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживают ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам. Они перечислили деньги в Киев в надежде, что компенсируют российскими замороженными активами, но у них не получилось это, а денег нет — их разворовали», — заключил Володин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.