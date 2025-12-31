Володин рассказал об ответе на атаку на резиденцию Путина

Реклама

11:38, 31 декабря 2025Россия

Председатель Госдумы Володин: Ответ на атаку на резиденцию Путина будет жестким
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина нельзя прощать, ответ на нее должен быть жестким. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», — заявил политик.

По словам Володина, чем сильнее российская армия будет продвигаться по линии фронта, тем больше будет сопротивление со стороны Киева — не исключены новые циничные и безрассудные действия Украины.

«Кровавый киевский режим, он действительно кровавый. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживают ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам. Они перечислили деньги в Киев в надежде, что компенсируют российскими замороженными активами, но у них не получилось это, а денег нет — их разворовали», — заключил Володин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.

