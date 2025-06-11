В России заявили о нехватке одного вида беспилотников у ВСУ из-за масштабных атак

Shot: ВСУ испытывают нехватку беспилотников «Лютый» из-за масштабных атак на РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку одного вида беспилотников из-за масштабных атак на Российскую Федерацию (РФ) — речь об устройстве «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на отечественных экспертов.

Как утверждает издание, в последние дни Украина применяла ударные дроны «Чаклун-В», которые несут до 20 килограммов боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый».

В нескольких регионах России обнаружили обломки беспилотников ВСУ с неразорвавшейся боевой частью. Эксперты, изъявшие остатки, установили модель дальнобойных ударных беспилотников — это «Чаклун-В», который является прототипом «Лютого».

Ранее в соцсетях разошлись кадры пролета беспилотника над Тамбовской областью.

Тамбовская область подверглась массовой атаке со стороны Украины утром 11 июня.